Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso dresse un constat accablant sur son début de saison !

Publié le 29 mars 2022 à 12h35 par P.L.

13e du championnat après deux courses, Fernando Alonso fait face à quelques difficultés avec sa monoplace. L'Espagnol est d'ailleurs plutôt déçu de ses résultats compte tenu de ses sensations sur la piste.

Ce début de saison 2022 n’est pas une franche réussite pour tout le monde. Si Ferrari semble s’être bien adapté à la nouvelle réglementation, on ne peut pas dire que ce soit le cas pour d’autres écuries. Outre Mercedes et Lewis Hamilton, Fernando Alonso connaît lui aussi quelques difficultés. 13e au classement général à l’issue du Grand Prix d’Arabie Saoudite, où il a abandonné, l’Espagnol s’est montré plutôt déçu par ses résultats compte tenu de ses performances et de ses sensations avec sa monoplace.

Alonso est déçu de ses résultats et pense pouvoir « être sixième ou septième au championnat »