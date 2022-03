Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat de Haas après le crash de Mick Schumacher !

Publié le 29 mars 2022 à 9h35 par P.L.

Lors des qualifications pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, Mick Schumacher a été victime d'un crash spectaculaire et a été contraint de déclarer forfait pour la course. De son côté, Haas a fait une estimation des frais de réparation et le constat semble assez amer.

Ce week-end, le Grand Prix d’Arabie Saoudite n’a pas été une franche réussite pour beaucoup de monde. Lors de cette course, il a fallu compter sept abandons, dont celui de Mick Schumacher. Lors des qualifications ce samedi, l’Allemand a dérapé dans un virage et a heurté de plein fouet la barrière de sécurité. Tout le côté droit de sa voiture ayant été détruit, et le pilote de Haas emmené d’urgence à l’hôpital pour des examens complémentaires, le fils de Michael Schumacher n’a pas pu prendre part au Grand Prix. Concernant les réparations de sa monoplace, le constat semble assez amer pour Günther Steiner.

Steiner estime le coût des réparations « entre un demi-million et un million »