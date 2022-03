Formule 1

Formule 1 : Red Bull fait une grande annonce sur Mercedes !

Publié le 30 mars 2022 à 13h35 par A.M.

Bien que Mercedes réalise un début de saison très poussif, Helmut Marko refuse d'enterrer l'écurie allemande dans la course au titre mondial.

Qui dit nouvelle réglementation, dit bouleversement de la hiérarchie. Le grand gagnant se trouve être Ferrari, de retour sur le devant de la scène et qui mène les deux classements après deux courses, et le grand perdant est tout trouvé : Mercedes. L'écurie qui domine la F1 depuis 2014 est en grande difficulté comme en témoignent les résultats en ce début de saison. Malgré le podium miraculeux de Lewis Hamilton à Bahreïn, Mercedes est clairement en retrait par rapport à Ferrari et Red Bull qui se livrent une bataille acharnée pour les victoires. Mais Helmut Marko est convaincu que l'écurie dirigée par Toto Wolff va rapidement revenir sur le devant de la scène.

Marko craint toujours Mercedes