Formule 1

Formule 1 : L'énorme frustration de Fernando Alonso pour son début de saison...

Publié le 31 mars 2022 à 9h35 par A.M.

Malgré le bon rythme des Alpine, Fernando Alonso n'a inscrit que deux points en deux courses, ce qui déçoit le double champion du monde espagnol.

En ce début de saison, une première hiérarchie s'est dessinée et derrière les intouchables Ferrari et Red Bull, Alpine semble à la lutte avec Mercedes pour être la troisième force du plateau. Le rythme des monoplaces roses, qui redeviendront bleues pour les prochains rendez-vous, impressionnent et Esteban Ocon en inscrivant 14 points grâce à une septième place à Bahreïn puis une sixième en Arabie Saoudite après d'excellentes qualifications. Malheureusement, Fernando Alonso ne peut pas se targuer de la même réussite puisqu'il a connu un abandon à Djeddah après avoir inscrit les deux points de la neuvième place à Sakhir. Le pilote espagnol est donc déçu de ne pas avoir pu maximiser le potentiel de son Alpine.

Alonso espérait mieux