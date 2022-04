Formule 1

Formule 1 : Ferrari, Red Bull... L'étonnante sortie de George Russell !

Publié le 1 avril 2022 à 11h35 par A.M. mis à jour le 1 avril 2022 à 11h36

Malgré les difficultés de Mercedes en ce début de saison, George Russell estime que le moteur de la marque allemande n'a pas grand chose à envier à celui des Ferrari.

Le début de saison de Mercedes est loin de répondre aux attentes. Et pour cause, l'écurie qui a remporté les huit derniers titres constructeurs semble déjà très en retrait face aux Ferrari et aux Red Bull, notamment en terme de vitesse de pointe, là où Mercedes faisait justement la différence les années précédentes grâce à la puissance de son moteur. Et pourtant, George Russell estime que le bloc Mercedes n'est pas si loin de celui de Ferrari.

«Nous étions relativement au même niveau que Ferrari»