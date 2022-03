Formule 1

Formule 1 : Le message fort de George Russell sur la situation de Mercedes !

Publié le 31 mars 2022 à 21h35 par P.L.

Depuis le début de saison, Mercedes se montre en grande difficulté comparé aux autres écuries du haut de tableau. Mais pour George Russell, l'équipe allemande n'est pas encore hors course pour le titre de champion du monde.

En ce début de saison, Mercedes éprouve de grandes difficultés. Suite à la nouvelle réglementation, l’écurie allemande a énormément perdu en puissance. Au classement général, George Russell et Lewis Hamilton se trouvent respectivement à la quatrième et cinquième place. Si Mercedes ne réagit pas très vite, l’équipe pourrait rapidement se retrouver hors course pour le titre de champion du monde. Mais selon George Russell, il n’y a aucune raison pour que l’écurie de Toto Wolff n’arrive pas à inverser la tendance.

« Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas renverser la situation »