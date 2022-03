Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff valide cette énorme révolution !

Publié le 31 mars 2022 à 15h35 par A.M.

Malgré les difficultés rencontrées par Mercedes cette saison, Toto Wolff semble très satisfait des changements apportés en Formule 1.

Cette saison, la Formule 1 a connu une véritable révolution avec un bouleversement de son règlement. D'un point de vue technique, le monoplace de 2022 sont très différentes de celles de 2021 et les écuries ont du s'adapter à ces changements... avec plus ou moins de réussite. Ferrari et Red Bull sont celles qui s'en sont le mieux sorties, mais c'est beaucoup plus compliqué pour Mercedes, qui restait pourtant sur huit saisons de domination. Malgré les difficultés de l'écurie allemande, Toto Wolff valide les changements de réglementation.

Toto Wolff valide le nouveau règlement