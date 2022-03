Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher revient sur son accident au GP d’Arabie Saoudite !

Publié le 31 mars 2022 à 17h35 par P.L.

Ayant déclaré forfait au Grand Prix d'Arabie Saoudite après un accident spectaculaire lors des qualifications, Mick Schumacher est revenu sur cet incident. Et selon lui, la pression de son duel avec Kevin Magnussen n'en serait pas la cause.

Le Grand Prix d’Arabie Saoudite le week-end dernier n’a pas été une franche réussite pour beaucoup de monde. Lors de la course, six abandons ont eu lieu, dont ceux de Valtteri Bottas, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo. Mick Schumacher, lui, a été contraint de déclarer forfait la veille. Pendant les qualifications, le pilote de Haas a dérapé dans un virage et a violemment heurté la barrière de sécurité, détruisant tout le côté droit de sa voiture. L’Allemand a été emmené aux urgences dans la foulée pour faire des examens complémentaires. Alors qu'il va mieux suite à cet accident spectaculaire, Mick Schumacher est revenu sur ces événements.

« Une fois que j’ai perdu l’arrière, je savais que ça arrivait, donc j’ai pu me préparer »