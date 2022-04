Formule 1

Formule 1 : George Russell interpelle Mercedes avant le GP d’Australie !

Publié le 2 avril 2022 à 23h35 par P.L.

Cette saison, Mercedes montre quelques difficultés sur les pistes. De ce fait, alors qu'il s'attend à une course assez similaire aux deux autres pour le Grand Prix d'Australie, George Russell a tenu à interpeller son écurie sur son niveau et sa progression tant attendue.

Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette saison, Mercedes peine à trouver le bon équilibre. Pour le moment, l’écurie allemande éprouve quelques difficultés comme le montrent les résultats de George Russell, mais surtout ceux de Lewis Hamilton. Depuis le début de l’année, les deux pilotes ont un retard conséquent sur les Red Bull et les Ferrari d'un point de vue vitesse. D’ailleurs, pour le Grand Prix d’Australie le dimanche 10 avril, George Russell s’attend à vivre une course similaire aux deux autres. Le Britannique en a profité pour interpeller son écurie sur son niveau actuel.

« Nous devons connaître une vraie progression »