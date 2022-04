Formule 1

Formule 1 : Verstappen est prévenu pour son duel face à Leclerc !

Publié le 2 avril 2022 à 11h35 par A.M. mis à jour le 2 avril 2022 à 11h37

Selon l'ancien pilote Marc Gené, Charles Leclerc a largement progressé comme le prouve son début de saison durant lequel il a rivalisé avec Max Verstappen.

Après une lutte acharnée avec Lewis Hamilton, Max Verstappen semble désormais devoir faire face à Charles Leclerc pour conserver son titre. Depuis le début de saison, le pilote Ferrari est effectivement impressionnant. Vainqueur à Bahreïn, le Monégasque a longtemps mené la course en Arabie Saoudite avant d'être dépassé par Max Verstappen, après une très belle bataille sur la piste. Marc Gené reconnaît qu'il est impressionné par les performances de Charles Leclerc.

«Il est devenu une sorte de version 2.0 de lui-même»