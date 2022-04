Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen revient sur la polémique d’Abu Dhabi !

Publié le 3 avril 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 3 avril 2022 à 10h36

Plusieurs mois après son premier titre de champion du monde, Max Verstappen est revenu sur les polémiques qui ont suivi son sacre. Le pilote de l’écurie Red Bull en a profité pour saluer les décisions prises par la FIA.

La dernière saison de Formule 1 nous aura fait vibrer jusqu’au dernier tour du dernier Grand Prix. A égalité parfaite de points au départ à Abu Dhabi, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une bataille exceptionnelle. Et malgré la physionomie de la course qui a vu l’Anglais garder la tête tout le long, c’est Max Verstappen qui l’a emporté. Une victoire qui a laissé place aux polémiques sur les décisions prises par la FIA. Début mars, les rapports ont été publiés, permettant à tout le monde de comprendre les choix qui ont été faits. Une décision saluée par Max Verstappen.

«Ce genre d’enquête devrait avoir lieu chaque année»