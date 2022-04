Formule 1

Formule 1 : Haas lâche un message fort à Mick Schumacher après son crash !

Publié le 3 avril 2022 à 18h35 par B.C.

Alors que Mick Schumacher dispute sa deuxième saison en Formule 1, Haas croit en son pilote pour remplir les objectifs fixés, et ce malgré le crash survenu en Arabie saoudite.

Après une première année difficile, Mick Schumacher dispute sa deuxième saison en Formule 1, avec la volonté de faire mieux que sa 19e place obtenue au classement général, sans aucun point au compteur. Avec sa Haas, le fils de la légende allemande peut croire en ses chances, et le Grand Prix d’Arabie saoudite était l’occasion parfaite pour lui d’empocher ses premiers points, mais son crash survenu durant la Q2 des qualifications l’a finalement empêché de prendre le volant à Djeddah. Malgré tout, Haas estime que son pilote pourra remplir les objectifs fixés cette saison.

« Je ne pense pas qu'il perdra confiance »