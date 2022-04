Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas fait l’unanimité chez Alfa Romeo !

Publié le 3 avril 2022 à 13h35 par La rédaction

Parti de chez Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo, Valtteri Bottas vit un début de saison correct. Dans sa nouvelle écurie, le Finlandais a déjà convaincu tout le monde.

Après cinq années passées chez Mercedes aux côtés du septuple champion du monde Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a fait le grand saut, direction Alfa Romeo. Un choix qui a pu surprendre mais qui pour le moment paraît cohérent. Après deux courses, Valtteri Bottas pointe à la 9ème place du classement des pilotes. Satisfaisant pour le Finlandais qui n’a pas pu aller au bout du Grand Prix d’Arabie Saoudite.

«Il est rapide et il fait en sorte que l’équipe le suive»