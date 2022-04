Formule 1

Formule 1 : Le message inquiétant de Toto Wolff pour le Grand Prix d’Australie !

Publié le 6 avril 2022 à 14h35 par T.M.

En ce début de saison, Mercedes n’est clairement pas en réussite. Et cela ne devrait pas s’arranger lors du Grand Prix d’Australie.

Après la perte du titre de champion du monde en 2021, Mercedes avait à coeur de revenir au top pour ce nouvel exercice. Toutefois, les performances ne sont pas forcément au rendez-vous pour Lewis Hamilton et George Russell. Lors des deux premiers Grands Prix de la saison, le septuple champion du monde a terminé 3ème puis 10ème tandis que son coéquipier s’est classé 4ème et 5ème. Désormais, Mercedes a rendez-vous en Australie, mais cela ne devrait pas être mieux à en croire Toto Wolff.

« Il n’y aura pas de solution magique pour le prochain week-end »