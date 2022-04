Formule 1

Formule 1 : Ricciardo n’a aucun regret pour Red Bull !

Publié le 6 avril 2022 à 10h35 par T.M.

Alors que Red Bull est désormais au sommet avec Max Verstappen, Daniel Ricciardo ne regrette en rien d’avoir fait ses valises en 2018.

En 2021, le monde de la Formule 1 a connu un gros changement avec Max Verstappen qui a réussi à détrôner Lewis Hamilton. Red Bull a ainsi devancé Mercedes et cela a donc redistribué toutes les cartes. Face à cela, Daniel Ricciardo n’échappe pas aux questions sur son choix de quitter l’écurie en 2018. L’Australien avait ainsi fait ses valises pour rejoindre Renault. Désormais chez McLaren, Ricciardo assiste de loin à la réussite de Red Bull, mais cela ne l’embête pas.

« Je ne regarde pas en arrière et je ne regrette pas »