Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas se confie sur sa relation avec Lewis Hamilton !

Publié le 5 avril 2022 à 13h35 par T.M. mis à jour le 5 avril 2022 à 13h36

Alors que Valtteri Bottas a quitté Mercedes et l’ombre de Lewis Hamilton, le Finlandais est revenu sur sa relation avec son désormais ex-coéquipier.

A l’intersaison, Valtteri Bottas a entamé un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, après avoir passé 5 ans chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, le Finlandais a fait ses valises pour s’installer du côté de chez Alfa Romeo. Le duo Bottas-Hamilton a donc ainsi pris fin. Toutefois, comme l’a expliqué le pilote de 32 ans, la relation entre les deux ex-coéquipiers reste très bonne.

« Nous ne sommes plus coéquipiers, mais nous sommes encore amis »