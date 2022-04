Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen justifie un choix fort pour 2022 !

Publié le 5 avril 2022 à 15h35 par T.M.

Fort de son titre de champion du monde acquis en 2021, Max Verstappen a fait le choix de prendre le 1 pour cette saison. Un choix justifié par le Néerlandais.

Au terme d’une incroyable saison et d’un duel à rebondissements avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a fini par être sacré champion du monde de Formule 1 en 2021. Le premier sacre pour le pilote néerlandais de Red Bull. De quoi alors lui donner le privilège de prendre le 1 pour cette saison 2022. Et si Hamilton n’avait pas voulu utiliser ce privilège quand il était champion du monde, Verstappen ne s’est pas privé de changer son 33 pour arborer donc le 1 sur la grille de départ.

« Le plus beau numéro en Formule 1 »