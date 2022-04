Formule 1

Formule 1 : Cette énorme comparaison entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 4 avril 2022 à 18h35 par P.L.

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une étroite rivalité, les fans de Formule 1 sont divisés pour déterminer le meilleur des deux. Mais pour Jenson Button, le choix est assez évident.

Depuis la saison dernière, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une grande rivalité. Le Néerlandais a su prendre le dessus sur le Britannique lors de la dernière course de 2021 et a été sacré champion du monde. Mais cette rivalité ne s’arrête pas là puisque cette saison, le pilote de Red Bull et celui de Mercedes se battent encore l’un contre l’autre, malgré les grandes difficultés de Lewis Hamilton. Chez les fans de Formule 1, il est difficile de trancher qui est le meilleur entre les deux hommes. Mais pour Jenson Button, Lewis Hamilton reste au-dessus.

Pour Button, Verstappen est le plus naturellement doué, mais Hamilton reste le meilleur