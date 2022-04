Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Abu Dhabi... Verstappen lâche ses vérités sur son dernier tour de folie !

Publié le 4 avril 2022 à 10h35 par A.M.

Quasiment quatre mois après le Grand Prix d'Abu Dhabi et son premier sacre mondial, Max Verstappen revient sur le dernier tour qui lui a permis de décrocher le titre.

Bien que la saison 2022 soit désormais lancée, tout le monde a encore en tête le dernier Grand Prix de la saison précédente. Et pour cause, à Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Max Verstappen arrivaient à égalité de points dans la course au titre. Et alors que le Britannique dominait largement la course et filait vers un huitième sacre, l'interruption de la voiture de sécurité a tout changé, offrant la possibilité à Max Verstappen de dépasser le pilote Mercedes dans le dernier tour et de s'offrir son premier titre mondial. Le Néerlandais est d'ailleurs revenu sur ce dernier tour de la saison, assurant qu'il ne l'avait pas revu si souvent.

«J’ai soudainement eu des crampes au mollet droit»