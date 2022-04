Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean interpelle Mercedes pour prendre le volant !

Alors que Mercedes s’est engagé auprès de Romain Grosjean à le laisser conduire une monoplace de l’écurie lors d'une journée de test, le Français attend encore un signe de Toto Wolff.

Désormais en IndyCar , Romain Grosjean savoure sa reconversion, plus d’un an après son accident spectaculaire à Sakhir, mais le Français n’en a pas totalement terminé avec la Formule 1. Afin de lui offrir une fin de carrière digne de ce nom, Mercedes s’était en effet engagé à laisser Romain Grosjean piloter la W10 de 2019 lors d'une journée de test. Depuis, l’ancien pilote Haas patiente, et il n’a pas tiré un trait sur cette proposition.

« J’espère qu’on va enfin parvenir à caler nos agendas »