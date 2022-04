Formule 1

Formule 1 : Après sa grosse erreur, Mick Schumacher annonce la couleur !

Publié le 5 avril 2022 à 12h35 par A.M.

Après son erreur en Arabie Saoudite, Mick Schumacher est déjà attendu au tournant à Melbourne dimanche. Et le pilote allemand en a conscience.

Après une première saison à lutter en fond de grille contre son coéquipier, Nikita Mazepin, qui ne lui offrait pas une énorme résistance, Mick Schumacher a tout à prouver cette saison. Et pour cause, il se retrouve avec une monoplace bien plus compétitive grâce aux progrès réalisés par Haas, et surtout, il est désormais confronté à un pilote bien plus expérimenté puisque Kevin Magnussen a remplacé Nikita Mazepin. Et après deux courses, Mick Schumacher est déjà sous pression. En effet, à Bahreïn, pendant que son coéquipier décrochait une magnifique cinquième place, le fils du Baron Rouge n'entrait même pas dans les points, avant de commettre une grosse erreur en qualifications en Arabie Saoudite, ce qui l'a privé de la course après avoir envoyé sa monoplace dans le mur. Pendant ce temps, Kevin Magnussen a inscrit deux nouveaux points grâce à sa neuvième place. Par conséquent, Mick Schumacher doit inverser la tendance sous peine de voir les doutes commencer à s'accentuer autour de lui.

«Nous avons une voiture compétitive, ce qui est génial»