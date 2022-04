Formule 1

Formule 1 : Verstappen affiche un grand enthousiasme avant le GP d’Australie !

Publié le 5 avril 2022 à 19h35 par P.L.

Après deux ans, la Formule 1 fera son retour en Australie ce dimanche. Et Max Verstappen a visiblement hâte de faire son retour sur le circuit australien.

Pour la première fois depuis 2019, les pilotes de Formule 1 concourront à nouveau sur la piste de l’Albert Park pour le Grand Prix d’Australie. Ce dernier avait été annulé lors des deux dernières saisons pour des raisons sanitaires à cause de la Covid-19. Un certain enthousiasme règne donc chez les différents pilotes de la discipline, dont Max Verstappen qui avait terminé troisième derrière Valtteri Bottas et Lewis Hamilton en 2019. Le Néerlandais a hâte de faire son retour sur le circuit australien et de découvrir les petites nouveautés de la piste.

« J’espère que nous connaîtrons un nouveau bon weekend en tant qu’équipe »