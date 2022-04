Formule 1

Formule 1 : Le message fort de George Russell à Mercedes après le GP d’Australie !

Publié le 10 avril 2022 à 17h35 par P.L. mis à jour le 10 avril 2022 à 17h37

Lors du Grand Prix d'Australie, George Russell a décroché une troisième place, son deuxième podium de sa carrière. Le Britannique espère d'ailleurs que son écurie continuera sur cette lancée afin de rester dans la course au titre.

Ce dimanche, lors du Grand Prix d’Australie, George Russell est monté sur le podium pour la deuxième fois de sa carrière. Malgré les difficultés de Mercedes en ce début de saison, le pilote de 24 ans a terminé à la troisième place, devant Lewis Hamilton, alors qu’il était parti de la sixième position. Pour George Russell, ce résultat, qui lui permet d’être deuxième du classement général derrière Charles Leclerc, est assez surprenant. Mais le Britannique invite son écurie à continuer sur cette dynamique afin de rester dans la course pour le titre.

« Lorsque je regarde les temps au tour, l’écart avec les gars de devant est toujours conséquent »