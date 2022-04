Formule 1

Formule 1 : Leclerc comprend le coup de gueule de Verstappen

Publié le 10 avril 2022 à 14h35 par A.C.

Charles Leclerc, vainqueur ce dimanche lors du Grand Prix d’Australie, est revenu sur les critiques de son adversaire Max Verstappen.

Et de deux ! Après avoir remporté le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Charles Leclerc a vu Max Verstappen lui repasser devant en Arabie Saoudite et en Australie, il a donc décidé de remettre les pendules à l’heure. Le Néerlandais a eu du mal à digérer son échec, puisqu’il a dû abandonner la course à cause d’un problème de moteur et s’est montré extrêmement critique à l’encontre du travail fait par Red Bull... n’épargnant même pas l’intervention de la voiture de sécurité après l’accident de Sébastian Vettel, coupable selon lui d’avoir trop ralenti, empêchant les pneus de se réchauffer avant la relance de la course.

« Moi aussi je voulais me plaindre, mais... »