Formule 1

Formule 1 : Gasly interpelle AlphaTauri après les qualifications en Australie !

Publié le 9 avril 2022 à 16h35 par P.L.

Lors des qualifications pour le Grand Prix d'Australie ce samedi, Pierre Gasly n'a pas pu faire mieux qu'une onzième position. S'il est satisfait de son résultat, le Français invite néanmoins son écurie à faire des progrès sur le développement de sa voiture afin de rattraper les équipes qui sont devant lui.

Ce samedi, lors des qualifications pour le Grand Prix d'Australie, Pierre Gasly n’a pas été en mesure d’entrer dans le top 10. Devant s'incliner face à la vitesse des voitures de chez Alpine et de chez McLaren, le Français démarrera la course à Melbourne en onzième position. S’il est plutôt satisfait de son résultat, le pilote de 26 ans a néanmoins invité AlphaTauri à apporter quelques modifications à sa voiture afin de rattraper les écuries devant elle.

« Il va falloir qu'on progresse, qu'on apporte de nouvelles pièces pour accrocher le wagon de devant »