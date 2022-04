Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly et Esteban Ocon montent au créneau pour le GP de France !

Publié le 8 avril 2022 à 13h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de France est menacé de disparaître de la Formule 1 dès la saison prochaine, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont pris position pour défendre la course qui a lieu au Castellet.

A deux jours de s’affronter lors du Grand Prix de Melbourne, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont affichés dans le même camp pour défendre le Grand Prix de France. Quelques jours après l’annonce de nouveaux circuits à Miami et Las Vegas, l’avenir de la course française fait parler. Pour le moment, le Castellet n’a pas encore été inscrit à la liste des circuits pour l’année 2023. De quoi révolter les deux pilotes français de la Formule 1.

«Je ferai tout ce que je peux pour essayer de le garder au calendrier»