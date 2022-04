Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Fernando Alonso sur son avenir !

Publié le 8 avril 2022 à 11h35 par T.M.

A 40 ans, Fernando Alonso se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Pour autant, le pilote Alpine n’a pas prévu de s’arrêter de sitôt.

La saison dernière, Fernando Alonso avait fait son grand retour en Formule 1. L’Espagnol s’était ainsi engagé avec Alpine, devenant à cette occasion le coéquipier d’Esteban Ocon. Et pour le double champion du monde, cette saison 2021 s’est plutôt bien passée avec de bonnes performances. Désormais, il va falloir continuer sur cette lancée en 2022. Quid également de l’avenir ? A 40 ans, Alonso approche de le retraite, mais ce n’est pas dans ses plans immédiatement.

« Je vais courir je suppose quelques années de plus, deux ou trois années supplémentaires »