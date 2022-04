Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz affiche d’énormes ambitions avec Ferrari !

Publié le 7 avril 2022 à 22h35 par B.C.

Si Charles Leclerc est déjà parvenu à briller cette saison avec Ferrari, Carlos Sainz espère lui aussi s’imposer lors d’un Grand Prix.

Ferrari réalise un excellent début de saison, en grande partie grâce à Charles Leclerc. Le Monégasque a décroché la victoire à Bahreïn et une deuxième place en Arabie Saoudite, devançant ainsi son coéquipier Carlos Sainz, qui est tout de même parvenu à monter sur le podium lors des deux premières courses de cette année 2022. Cependant, le pilote Ferrari veut plus et ne cache pas ses objectifs.

« J’ai toujours le même rêve en Formule 1 : remporter une course puis un jour le championnat »