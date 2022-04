Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Sainz... Red Bull affiche une crainte inattendue !

Publié le 7 avril 2022 à 18h35 par A.M.

Alors que Charles Leclerc domine assez largement Carlos Sainz en ce début de saison, Helmut Marko espère que l'Espagnol réussira à inverser la tendance.

Depuis le début de saison, Ferrari est de retour aux affaires. Pour la première fois depuis de très longues saisons, la Scuderia semble avoir la meilleure monoplace du plateau. Seul Red Bull semble en mesure de rivaliser avec l'écurie italienne et pour le moment, Charles Leclerc est le meilleur des pilotes Ferrari puisqu'il a dominé Carlos Sainz lors des deux premiers Grands Prix de la saison avec une victoire à Bahreïn et une deuxième place en Arabie Saoudite. Et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour Red Bull et Max Verstappen. En effet, si Carlos Sainz ne prend pas de points à son coéquipier, Charles Leclerc va être très difficile à battre comme le craint Helmut Marko.

Marko espère que Sainz va revenir au niveau de Leclerc