Formule 1

Formule 1 : La satisfaction d’Esteban Ocon sur son début de saison !

Publié le 2 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

6ème du classement des pilotes, Esteban Ocon est auteur d’un très bon début de saison. Le pilote français est satisfait de ses deux premières courses et du moteur de son Alpine.

Auteur d’une bonne saison l’an dernier avec sa victoire inoubliable sur le Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon est reparti sur de bonnes bases. Le pilote français est 6ème du classement des pilotes et démarre très bien cette nouvelle campagne. Ocon gère bien son Alpine, au contraire de Fernando Alonso qui vit un début de saison plus compliqué. Interrogé sur le moteur de sa monoplace, Esteban Ocon s’est montré plus que satisfait.

«Je suis satisfait d’avoir marqué autant de points en ce début de saison»