Formule 1

Formule 1 : Leclerc s’enflamme pour sa pole position en Australie !

Publié le 9 avril 2022 à 10h35 par T.M.

Ce dimanche, lors du Grand Prix d’Australie, c’est Charles Leclerc qui s’élancera en pole position. Une performance évoquée par le pilote Ferrari.

Tout sourit à Charles Leclerc en ce début de saison. Vainqueur du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, le pilote Ferrari avait ensuite terminé deuxième en Arabie saoudite. Ce week-end, c’est donc en leader du championnat du monde que le Monégasque se présente en Australie. Le week-end a très bien commencé pour Leclerc. En effet, ce samedi, il a encore une fois fait parler son talent lors des qualifications, réussissant le meilleur temps et obtenant ainsi la pole position.

« Je suis vraiment heureux de m’élancer en pole »