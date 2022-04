Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen envoie un message fort à Ricciardo !

Publié le 7 avril 2022 à 12h35 par T.M.

Alors que le Grand Prix d’Australie, Max Verstappen a eu une pensée pour Daniel Ricciardo avant cet événement.

Pour ce troisième Grand Prix de la saison, les pilotes de Formule 1 font escale en Australie. Pour ce nouvel événement, les yeux seront rivés vers le duel entre Max Verstappen et Charles Leclerc, mais aussi sur Lewis Hamilton, qui est en difficulté. Et il ne faut également pas oublier le local : Daniel Ricciardo. Aujourd’hui chez McLaren, l’Australien est très attendu et sollicité pour ce Grand Prix à domicile, peut-être un peu trop comme l’a expliqué Verstappen.

« Il ne peut jamais réellement profiter »