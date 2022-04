Formule 1

Formule 1 : L’énorme coup de gueule de Max Verstappen contre Red Bull !

Publié le 10 avril 2022 à 11h35 par La rédaction

Contraint à l’abandon ce dimanche lors du Grand Prix d’Australie, Max Verstappen n’a pas caché son énervement après la course.

Bis repetita pour Max Verstappen. Après avoir été forcé à abandonner lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, le champion du monde en titre a de nouveau quitté la course prématurément à Melbourne ce dimanche en raison d'un problème mécanique sur sa monoplace. Un abandon très contraignant pour Max Verstappen qui accuse déjà 46 points de retard sur Charles Leclerc, le leader du championnat.

«C’est inacceptable quand on veut se battre pour le championnat»