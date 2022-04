Formule 1

Formule 1 : La joie de Charles Leclerc après sa victoire en Australie !

Publié le 10 avril 2022 à 9h35 par B.C.

Vainqueur du Grand Prix d’Australie ce dimanche, Charles Leclerc savoure sa performance du jour et se montre satisfait de sa monoplace.

Charles Leclerc poursuit son excellent début de saison. Ce dimanche, le pilote Ferrari n’a pas tremblé en remportant le Grand Prix d’Australie, devançant largement Sergio Perez et George Russell, tandis que Max Verstappen a de son côté abandonné. En tête du classement général, Charles Leclerc compte désormais 34 points d’avance sur George Russell, de quoi ravir le Monégasque après la course.

« Quelle voiture incroyable »