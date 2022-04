Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Charles Leclerc après sa pole position en Australie !

Publié le 9 avril 2022 à 19h35 par Th.B. mis à jour le 9 avril 2022 à 19h37

Ayant décroché la pole position pour la deuxième fois de la saison en trois Grands Prix, Charles Leclerc a laissé éclater sa joie ces dernières heures bien qu’il ait avoué ne pas être le plus à l’aise sur le tracé du circuit de Melbourne en Australie.

Après s’être élance de la deuxième position en Arabie saoudite, Charles Leclerc est parvenu à arracher la pole position en marge du Grand Prix d’Australie qui aura lieu dimanche matin sur le circuit de Melbourne. Comme à Bahreïn, le pilote Ferrari a fait les meilleurs temps et s’est adjugé la pole. Cependant, Leclerc a avoué avoir du mal avec le tracé du circuit et les virages qui ne sont pas en accord avec sa manière de conduire.

« Ce n’est pas naturel pour moi de conduire ici, mais… »