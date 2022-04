Formule 1

Formule 1 : Le constat fataliste d’Hamilton avant le Grand Prix d’Australie…

Publié le 9 avril 2022 à 21h35 par Th.B.

Bien qu’il partira de la cinquième position sur la grille de départ dimanche pour le Grand Prix d’Australie, Lewis Hamilton note toujours de gros problèmes sur les monoplaces de Mercedes.

Ayant décroché la cinquième place, lorsque son coéquipier George Russell a hérité de la sixième position lors des Qualifications ce samedi, Lewis Hamilton s’est dans un premier temps enflammé pour la bonne performance des deux monoplaces Mercedes sur le circuit Melbourne à quelques heures du départ du Grand Prix d’Australie. « Nous avons fait du bon travail. Par rapport à hier et à la dernière course, cette performance est une victoire ! ». Cependant, le septuple champion du monde n’a pas manqué de souligner de gros problèmes qui subsistent encore.

« En trois courses nous n’avons pas progressé »