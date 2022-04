Formule 1

Formule 1 : L’énorme joie de Lewis Hamilton après les qualifications en Australie !

Publié le 9 avril 2022 à 12h35 par P.L.

Malgré des qualifications délicates pour plusieurs pilotes, Lewis Hamilton a réussi à décrocher une cinquième position sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie. Et le Britannique savoure ce résultat comme une victoire.

Ce samedi, les qualifications du Grand Prix d'Australie n’ont pas été une franche réussite pour énormément de pilotes. Lewis Hamilton a lui aussi eu quelques difficultés. Malgré ses problèmes au volant de sa Mercedes, le septuple champion du monde a tout de même réussi à décrocher une cinquième place sur la grille de départ, devant son coéquipier George Russell. Si le résultat peut être décevant par rapport aux saisons précédentes, Lewis Hamilton savoure néanmoins cette qualification compte tenu des difficultés rencontrées depuis le début de saison.

« Cette performance est une victoire ! »