Formule 1

Formule 1 : George Russell interpelle Mercedes pour la trêve estivale !

Publié le 5 avril 2022 à 21h35 par P.L. mis à jour le 5 avril 2022 à 21h41

Pour le moment, Mercedes affiche de grandes difficultés par rapport à Ferrari et Red Bull en ce début de saison. Mais George Russell mise sur la trêve estivale pour que l'écurie allemande fasse un retour en force, comme l'année dernière.

Alors que Mercedes a dominé d’une main de maître toute une décennie de la Formule 1, l’écurie allemande éprouve quelques difficultés en ce début de saison 2022. Lewis Hamilton et George Russell affichent un rythme nettement moins impressionnant que les Ferrari et les Red Bull. Les résultats des deux pilotes en sont la preuve, puisque pour le moment la troisième place de Lewis Hamilton à Bahreïn a été le meilleur classement de l’équipe de Toto Wolff. Certains considèrent d’ailleurs Mercedes comme hors course pour le titre de champion du monde. Mais George Russell, lui, mise sur la trêve estivale pour que l’équipe fasse son grand retour.

« Si vous arrivez à sortir incroyablement vite après la pause estivale (...) vous avez toujours une chance »