Formule 1

Formule 1 : Aston Martin monte au créneau pour Vettel après son crash !

Publié le 11 avril 2022 à 22h35 par P.L.

Victime d'un accident au Grand Prix d'Australie ce dimanche, Sebastian Vettel a été contraint d'abandonner pour sa première course de la saison. Mais l'Allemand a toujours le soutien de Mike Krack, patron d'Aston Martin.

Le retour à la compétition de Sebastian Vettel a été un véritable désastre ce dimanche. N’ayant participé ni au Grand Prix de Bahreïn, ni à celui d’Arabie Saoudite, le pilote allemand entamait sa saison en Australie. Mais pour sa première course de l’année, le quadruple champion du monde a été victime d’un crash et a donc été contraint d’abandonner. En sortie de virage, Sebastian Vettel a perdu le contrôle de sa voiture et a heurté la barrière de sécurité. Mais malgré cet accident, le pilote d’Aston Martin a toujours le soutien de Mike Krack.

«Si un quadruple champion du monde, a ces problèmes, ce n’est pas dû au fait de ne pas bien piloter»