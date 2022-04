Formule 1

Formule 1 : Gasly revient sur son résultat au GP d’Australie !

Publié le 11 avril 2022 à 21h35 par P.L.

Neuvième du Grand Prix d'Australie ce dimanche, Pierre Gasly aurait pu obtenir un bien meilleur résultat. Mais le Français préfère se contenter de son classement et de ses deux points remportés à Melbourne.

Ce dimanche, lors du Grand Prix d’Australie, Pierre Gasly a su faire le nécessaire pour intégrer le top 10. Parti onzième sur la grille de départ après des qualifications délicates de manière générale, le Français s’est battu du mieux qu’il pouvait pour grappiller quelques places. Finalement, le pilote d’AlphaTauri a terminé la course en neuvième position. Mais Pierre Gasly aurait pu obtenir un bien meilleur résultat si la voiture de sécurité n’était pas entré en piste au 24e tour. Néanmoins, le Français se contente tout de même de ses deux points.

« Je pense que nous pouvons être assez satisfaits du résultat que nous avons obtenu »