Formule 1 : Cette énorme mise au point d'Hamilton sur Mercedes avant Imola !

Publié le 11 avril 2022 à 17h35 par P.L. mis à jour le 11 avril 2022 à 17h36

Avec la nouvelle réglementation mise en place en 2022, Mercedes peine à trouver le bon équilibre de sa voiture. Lewis Hamilton souhaite aider son équipe à faire des progrès et il compte bien s'en donner les moyens.

Depuis le début de saison, Mercedes fait face à de nombreuses difficultés. L’écurie allemande n’a pas encore trouvé le bon équilibre pour sa voiture suite à la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, et cela se sent sur les résultats de ses pilotes. Si George Russell est monté sur la deuxième marche du classement général suite à son bon résultat en Australie, Lewis Hamilton ne pointe qu’à la cinquième place, alors que Charles Leclerc est largement en tête. Le septuple champion du monde est d’ailleurs désireux de voir son équipe faire rapidement des progrès concernant la monoplace et il compte bien se donner les moyens d’y parvenir.

« Nous savons que nous avons de la performance à aller chercher dans certains domaines »