Formule 1 : L’énorme sortie de George Russell sur la concurrence avec Lewis Hamilton !

Publié le 11 avril 2022 à 11h35 par B.C.

Avec le mauvais début de saison réalisé par Mercedes, George Russell ne se soucie pas de la concurrence avec Lewis Hamilton.

Après avoir assisté au sacre de Max Verstappen la saison dernière à Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Mercedes espéraient se rattraper en cette année 2022, mais les résultats sont loin d’être satisfaisants cette saison. En Australie, Lewis Hamilton a dû se contenter de la 4e place, devancé par son coéquipier George Russell, dauphin de Charles Leclerc au classement général tandis que le Britannique reste 5e, déjà distancé. Interrogé sur cette situation, George Russell admet ne pas se soucier de la concurrence avec Lewis Hamilton, privilégiant les résultats collectifs avec Mercedes.

« Nous voulons travailler ensemble pour réduire l’écart »