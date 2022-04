Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s’agace des problèmes de Red Bull !

Publié le 11 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Encore contraint d'abandonner à Melbourne, Max Verstappen a poussé un gros coup de gueule sur la fiabilité de sa monoplace Red Bull.

L’histoire s’est répétée pour Max Verstappen. Après avoir été forcé d'abandonner à Bahreïn lors du premier Grand Prix de la saison, le champion du monde en titre a encore quitté la course prématurément à Melbourne. Une fois de plus, Max Verstappen a été miné par les problèmes de fiabilité de sa monoplace. Pour le moment, cela donne deux abandons sur trois courses. Un souci à régler pour Red Bull.

«A ce stade je pense qu’il nous faut 45 courses !»