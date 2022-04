Formule 1

Formule 1 : Quand Charles Leclerc est comparé à... Michael Schumacher !

Publié le 13 avril 2022 à 19h35 par P.L.

Victorieux du Grand Prix d'Australie, Charles Leclerc a parfaitement entamé sa saison. D'ailleurs, un ancien pilote n'a pas manqué de comparer le Monégasque à Michael Schumacher, véritable légende de chez Ferrari.

En ce début de saison, Ferrari a parfaitement su profiter de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022. La Scuderia affiche des résultats impressionnant puisqu’elle domine le classement constructeur et des pilotes avec Charles Leclerc. Ce dernier, auteur d’une nouvelle victoire au Grand Prix d’Australie après celle à Bahreïn, a pris un net avantage sur les Red Bull et les Mercedes. D’ailleurs, David Coulthard entrevoit certaines caractéristiques de Michael Schumacher en Charles Leclerc.

« Voir Leclerc s’imposer avec une telle autorité rappelle Schumacher »