Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton n’abdique pas pour le titre de champion !

Publié le 14 avril 2022 à 16h35 par T.M.

Bien que le début de saison soit compliqué pour Lewis Hamilton, le pilote Mercedes refuse de baisser les bras pour le titre de champion du monde.

Après son échec en 2021 face à Max Verstappen, Lewis Hamilton avait à coeur de revenir plus fort en 2022 pour retrouver sa couronne mondiale. Toutefois, pour le pilote Mercedes, le début de saison n’est clairement pas celui escompté. L’écurie de Lewis Hamilton apparait en retrait face à Ferrari et Red Bull et en terme de résultats, les performances ne sont clairement pas au rendez-vous. Toutefois, rien n’est encore fait et l’espoir est toujours présent chez le septuple champion du monde.

« Je préfère rester optimiste »