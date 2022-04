Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Red Bull salue la performance de Pérez en Australie !

Publié le 13 avril 2022 à 18h35 par P.L.

Auteur d'une belle course en Australie, Sergio Pérez a rapporté des points précieux à Red Bull. D'ailleurs, l'écurie autrichienne a tenu à saluer la performance du Mexicain.

Pour Max Verstappen, le Grand Prix d’Australie s’est rapidement transformé en désastre. Le Néerlandais a eu quelques problèmes techniques et a donc été contraint d’abandonner pour la deuxième fois en trois courses cette saison. Red Bull a donc été obligé de compter sur Sergio Pérez pour rapporter des points. Et le Mexicain a fait une plutôt bonne course puisqu’il a terminé à la deuxième place, derrière Charles Leclerc mais devant les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Le pilote de 32 ans a d’ailleurs été salué par Helmut Marko pour sa belle prestation à Melbourne.

« Checo a réalisé une très belle course et était dans les temps de Max »