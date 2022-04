Formule 1

Formule 1 : Après Schumacher, Leclerc est comparé à Verstappen !

Publié le 13 avril 2022 à 21h35 par P.L.

Auteur d'excellentes performances en ce début de saison, Charles Leclerc se voit être comparé à quelques pilotes, dont Michael Schumacher. Mais le profil du Monégasque est également rapproché de Max Verstappen.

Depuis le début de la saison, Charles Leclerc affiche une forme étincelante. Le Monégasque et Ferrari ont su tirer parfaitement profit de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022 pour prendre l’avantage sur Mercedes et Red Bull. Le pilote de 24 ans est l’actuel leader du classement des pilotes, tandis que Ferrari est en tête du classement constructeur. D’ailleurs, ses performances lui ont valu d’être comparé à Michael Schumacher par David Coulthard. Mais en plus du légendaire pilote allemand, le Monégasque voit son profil être rapproché de celui de Max Verstappen.

Pour Christian Klien, Leclerc et Verstappen «ont un niveau similaire»