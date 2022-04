Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Red Bull sur les difficultés de Verstappen !

Publié le 16 avril 2022 à 13h35 par T.M.

Alors que le début de saison est compliqué pour Max Verstappen, Helmut Marko s’est prononcé sur les problèmes du pilote Red Bull.

Au terme d’un incroyable duel avec Lewis Hamilton, Max Verstappen avait été sacré champion du monde de Formule 1. Le pilote Red Bull avait alors réalisé l’un de ses rêves et de ses objectifs. De quoi alors le libérer pour la saison 2022 ? Pour le moment, c’est plus compliqué que jamais pour le Néerlandais. Bien que Verstappen ait remporter le Grand Prix d’Arabie Saoudite, il n’a en revanche pas terminer les courses à Bahreïn et en Australie.

« Il a probablement besoin d'un autre championnat du monde »