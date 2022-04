Formule 1

Formule 1 : Verstappen affiche ses ambitions avant Imola !

Publié le 20 avril 2022 à 17h35 par P.L.

Depuis le début de saison, Max Verstappen fait face à quelques problèmes techniques avec sa monoplace. Le Néerlandais espère donc ne subir aucune difficulté à Imola, afin de remonter au classement général.

Sacré champion du monde en 2021 après une très grande lutte contre Lewis Hamilton, Max Verstappen connaît un début de saison assez délicat. En trois courses, le Néerlandais a été contraint d’abandonner à deux reprises (à Bahreïn et en Australie). Le pilote de Red Bull pointe donc à la sixième place du classement général de la Formule 1, bien loin de Charles Leclerc, le leader. À l’approche du Grand Prix d’Imola, qui se déroulera ce week-end, Max Verstappen espère donc connaître une course sans problème afin de pouvoir remonter dans le tableau.

« J’espère que nous connaîtrons un weekend sans problème et que nous pourrons marquer de gros points »