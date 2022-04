Formule 1

Formule 1 : L’avertissement de Red Bull sur Max Verstappen !

Publié le 20 avril 2022 à 11h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen a dû abandonner sur 2 des 3 Grands Prix de la saison, Red Bull s’inquiète si cela venait à continuer.

Après son titre de champion du monde acquis en 2021, Max Verstappen avait à coeur de continuer sur sa lancée pour cette nouvelle saison. Toutefois, pour le pilote néerlandais, cela n’est pas simple. Au volant de sa Red Bull, il rencontre certaines difficultés. Malgré sa victoire lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Verstappen a dû abandonner à Bahreïn et en Australie, laissant ainsi Charles Leclerc prendre de l’avance au championnat du monde.

« Il peut être une bombe à retardement »